"Укрпочта" снизила тарифы и сроки доставки посылок в и из Канады

"Благодаря нашей международной команде и партнерам по канадской почте мы открываем для наших клиентов 6200 отделений Почты Канады и снижаем тарифы на доставку посылок из Канады в Украину на 20% и из Украины в Канаду - на 10%", - написал он.

Смелянский отметил, что теперь не нужно будет ехать в Торонто или Онтарио для отправления посылки. Так, отправления можно осуществлять из любого отделения Canada Post в Украину и, соответственно, с Украины по любому адресу получателя по всей Канаде.

Кроме того, "Укрпочта" продолжает действие 18% скидки на доставку мелких пакетов Prime до 2 кг и в 2024 году.

Гендиректор отметил, что такой вид отправлений является самым популярным среди украинцев, ведь весь путь таких мелких пакетов отслеживается онлайн, а доставка осуществляется в приоритетном порядке на адрес получателя. Цена стартует от 7,5 долларов за отправку.

К тому же, посылки из Украины в Канаду будут прибывать в три аэропорта, а не в один, как раньше. Речь идет о Торонто, Монреале и Ванкувере. Таким образом, время доставки по самой Канаде составит от 1 до 4 дней, а из любого населенного пункта Украины по адресу назначения в Канаде - от 8 до 16 дней.

Оформить отправление можно в отделениях "Укрпочты" и онлайн - в личном кабинете и мобильном приложении. При онлайн-оформлении посылок и EMS клиенты получают welcome-скидку 3%, а для отправок Prime действует автоматическая система лояльности до 10%.

Смелянский также сообщил, что "Укрпочта" продолжает работу в этом направлении и с почтой США.