"Укрпочта" сворачивает обмен: где еще можно получить LED-лампы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрпочты ".

По данным пресс-службы, с 10 апреля еще 500 отделений "Укрпочты" перестанут быть доступны для онлайн-заказа лампочек. Совершить обмен в этих пунктах можно будет до 17 апреля (как пользователям "Дії", так и непосредственно в отделениях).

"С 1 мая обменять старые лампы накаливания на светодиоды можно будет только в областных центрах страны, где сохраняется наибольший спрос и потребность", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день во всех населенных пунктах страны к обмену доступно 7 млн ламп. Еще 5 млн светодиодных ламп поступят в Украину в ближайшее время, сообщили в пресс-службе.

В компании советуют обратить внимание на наличие отделения "Укрпочты" в списке доступных отделений в приложении "Дія". Если отделения есть в списке, жители городов, пгт и сел, в которых имеются автоматизированные отделения "Укрпочты", смогут зарегистрироваться и, подав заявку, обменять лампы в течение следующей недели.

В населенных пунктах, где работают передвижные отделения "Укрпочты", лампы доступны без предварительной регистрации. В обоих случаях для обмена необходимо иметь паспорт, РНОКПП и лампы. Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп.

С начала старта программы уже почти 3,5 млн жителей Украины обменяли 16,5 млн ламп.

По данным "Укрпочты", программа, финансируемая ЕС, направлена на предоставление украинцам бесплатно 50 млн лампочек, из которых финансирование на закупку 30 млн уже предоставило ЕС, еще 5 млн - правительство Франции. В настоящее время партнеры проекта рассматривают варианты распределения и обмена остальных ламп.

Напомним, "Укрпочта" с 22 марта сократила количество отделений, где можно обменять старые лампы накаливания на энергосберегающие LED-лампы.