"Укрпочта" проверит отправку подозрения Кривоносу: что заявили в компании

АТ "Укрпочта" начала выяснять обстоятельства отправки подозрения руководителю НАБУ Семену Кривоносу, о которой заявлял Руслан Кравченко. В компании заявили, что дальнейшие действия будут осуществляться в соответствии с законодательством и установленными процедурами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

Что выясняет "Укрпочта"

В компании отметили, что Кравченко заявлял об отправке подозрений 13 сентября. При этом на опубликованных им копиях чеков указано, что услуги были оплачены наличными непосредственно в отделении.

По данным "Укрпочти", такой способ оплаты отличается от предусмотренного договором с Офисом генерального прокурора, а также требований бюджетного законодательства.

Отдельно в компании обратили внимание на заявление Генеральной прокуратуры, согласно которому в рамках соответствующего уголовного производства никому, в том числе руководителю антикоррупционного органа, подозрение в предусмотренном законом порядке не вручалось. В ведомстве также указывали на отсутствие для этого правовых оснований.

Что будет дальше

Смилянский сообщил, что "Укрпочта" запросила необходимые официальные разъяснения и намерена проверить оформление спорных отправлений.

Их дальнейшая обработка будет осуществляться с учетом законодательства, Правил предоставления услуг почтовой связи и внутренних процедур компании.

В "Укрпочте" также подчеркнули, что должны соблюдать тайну переписки, которая гарантируется статьей 31 Конституции Украины и статьей 163 Уголовного кодекса Украины. Поэтому компания заявила о намерении учитывать эти требования при предоставлении информации и комментариев по ситуации.