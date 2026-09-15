ua en ru
Вт, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Укрпочта" проверит отправку подозрения Кривоносу: что заявили в компании

11:03 15.09.2026 Вт
2 мин
В компании изучат обстоятельства отправки
aimg Анастасия Никончук
"Укрпочта" проверит отправку подозрения Кривоносу: что заявили в компании Фото: гендиректор "Укрпочты" Игор Смилянский (Влад Нестеров РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

АТ "Укрпочта" начала выяснять обстоятельства отправки подозрения руководителю НАБУ Семену Кривоносу, о которой заявлял Руслан Кравченко. В компании заявили, что дальнейшие действия будут осуществляться в соответствии с законодательством и установленными процедурами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

Что выясняет "Укрпочта"

В компании отметили, что Кравченко заявлял об отправке подозрений 13 сентября. При этом на опубликованных им копиях чеков указано, что услуги были оплачены наличными непосредственно в отделении.

По данным "Укрпочти", такой способ оплаты отличается от предусмотренного договором с Офисом генерального прокурора, а также требований бюджетного законодательства.

Отдельно в компании обратили внимание на заявление Генеральной прокуратуры, согласно которому в рамках соответствующего уголовного производства никому, в том числе руководителю антикоррупционного органа, подозрение в предусмотренном законом порядке не вручалось. В ведомстве также указывали на отсутствие для этого правовых оснований.

Что будет дальше

Смилянский сообщил, что "Укрпочта" запросила необходимые официальные разъяснения и намерена проверить оформление спорных отправлений.

Их дальнейшая обработка будет осуществляться с учетом законодательства, Правил предоставления услуг почтовой связи и внутренних процедур компании.

В "Укрпочте" также подчеркнули, что должны соблюдать тайну переписки, которая гарантируется статьей 31 Конституции Украины и статьей 163 Уголовного кодекса Украины. Поэтому компания заявила о намерении учитывать эти требования при предоставлении информации и комментариев по ситуации.

Напоминаем, что директор НАБУ Семен Кривонос официально не получал подозрения, о котором заявлял отстраненный от должности генпрокурор Руслан Кравченко. Внесенные в ЕРДР сведения о соответствующем процессуальном решении уже отменены.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Офис Генпрокурора НАБУ САП Павел Кравченко Укрпочта
Новости
В Киеве второй раз за утро под ударом АЗС, есть пострадавшие
В Киеве второй раз за утро под ударом АЗС, есть пострадавшие
Аналитика
"Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа