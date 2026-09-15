"Укрпочта" проверит отправку подозрения Кривоносу: что заявили в компании
АТ "Укрпочта" начала выяснять обстоятельства отправки подозрения руководителю НАБУ Семену Кривоносу, о которой заявлял Руслан Кравченко. В компании заявили, что дальнейшие действия будут осуществляться в соответствии с законодательством и установленными процедурами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского.
Что выясняет "Укрпочта"
В компании отметили, что Кравченко заявлял об отправке подозрений 13 сентября. При этом на опубликованных им копиях чеков указано, что услуги были оплачены наличными непосредственно в отделении.
По данным "Укрпочти", такой способ оплаты отличается от предусмотренного договором с Офисом генерального прокурора, а также требований бюджетного законодательства.
Отдельно в компании обратили внимание на заявление Генеральной прокуратуры, согласно которому в рамках соответствующего уголовного производства никому, в том числе руководителю антикоррупционного органа, подозрение в предусмотренном законом порядке не вручалось. В ведомстве также указывали на отсутствие для этого правовых оснований.
Что будет дальше
Смилянский сообщил, что "Укрпочта" запросила необходимые официальные разъяснения и намерена проверить оформление спорных отправлений.
Их дальнейшая обработка будет осуществляться с учетом законодательства, Правил предоставления услуг почтовой связи и внутренних процедур компании.
В "Укрпочте" также подчеркнули, что должны соблюдать тайну переписки, которая гарантируется статьей 31 Конституции Украины и статьей 163 Уголовного кодекса Украины. Поэтому компания заявила о намерении учитывать эти требования при предоставлении информации и комментариев по ситуации.
Напоминаем, что директор НАБУ Семен Кривонос официально не получал подозрения, о котором заявлял отстраненный от должности генпрокурор Руслан Кравченко. Внесенные в ЕРДР сведения о соответствующем процессуальном решении уже отменены.