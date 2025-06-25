"Укрпочта" обещает доставлять посылки в США едва ли не быстрее чем по Украине

Смелянский сообщил, что с США договорились в ближайшее время открыть для доставки четыре аэропорта (Лос-Анджелес, Чикаго, Майами и Нью-Йорк), чтобы и без того быстрая доставка в США стала еще быстрее. Цены при этом не изменятся.

По его словам, хотим "Укрпочта" хочет уменьшить сроки с 8-10 дней до 6-8 дней.

Напомним, что стандартный срок доставки посылок "Укрпочтой" по Украине составляет 4-6 дней. С учетом сокращенного графика работы большинства отделений "Укрпочты" этот срок часто превышает неделю.

Кроме того, Смелянский анонсировал изменения, которые действительно повлияют на украинцев. По его словам, "команда Почты США пообещала сделать все возможное, чтобы, учитывая свой статус и наше соглашение, убедить Amazon и другие площадки открывать прямую доставку в Украину".

"Я не хочу пока давать конкретные даты, но сегодня мы сделали неплохой шаг в этом направлении", - добавил он.