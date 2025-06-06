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"Укрпочта" подготовила значительное облегчение для получателей посылок

Украина, Пятница 06 июня 2025 12:28
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"Укрпочта" подготовила значительное облегчение для получателей посылок Фото: украинцы смогут получить свои посылки (facebook.com/ukrposhta)
Автор: Александр Белоус

Государственная "Укрпочта" наряду с посылками занимается выплатой пенсий и коммуналкой. Получатели посылок будут обслуживаться вне общей очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"С понедельника, 9 июня, все, кто приходит на почту только за посылками, могут забирать их вне очереди", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в частности речь идет об отделениях, где пока нет отдельного окошка для выдачи отправлений. Ограничение составляет пять посылок

"Скажите оператору или оператору, что вам только получить, и не ожидайте подолгу", - добавили в компании.

В то же время для тех, кто отправляет, ни о каких облегчениях не сообщается.

Посылочный коллапс

Напомним, в Украине работают два основных оператора почтовой связи, государственная "Укрпочта" и частная "Новая почта". Обе компании постоянно повышают стоимость доставки посылок.

"Новая почта" доставляет посылки намного быстрее и отличается более современным сервисом. Преимуществом "Укрпочты" являются более низкие тарифы на большинство отправлений и отделения в селах.

Поскольку кроме почтовых услуг "Укрпочта" занимается выплатой пенсий и коммуналкой, отделения в селах переполнены в середине каждого месяца. Отправка и получение посылок в это время заблокированы из-за огромных очередей.

Кроме того,"Укрпочта" хочет получить банковскую лицензию, чтобы предоставлять финансовые услуги в отдаленных регионах Украины.

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