"Укрпочта" подготовила значительное облегчение для получателей посылок
Государственная "Укрпочта" наряду с посылками занимается выплатой пенсий и коммуналкой. Получатели посылок будут обслуживаться вне общей очереди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
"С понедельника, 9 июня, все, кто приходит на почту только за посылками, могут забирать их вне очереди", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в частности речь идет об отделениях, где пока нет отдельного окошка для выдачи отправлений. Ограничение составляет пять посылок
"Скажите оператору или оператору, что вам только получить, и не ожидайте подолгу", - добавили в компании.
В то же время для тех, кто отправляет, ни о каких облегчениях не сообщается.
Посылочный коллапс
Напомним, в Украине работают два основных оператора почтовой связи, государственная "Укрпочта" и частная "Новая почта". Обе компании постоянно повышают стоимость доставки посылок.
"Новая почта" доставляет посылки намного быстрее и отличается более современным сервисом. Преимуществом "Укрпочты" являются более низкие тарифы на большинство отправлений и отделения в селах.
Поскольку кроме почтовых услуг "Укрпочта" занимается выплатой пенсий и коммуналкой, отделения в селах переполнены в середине каждого месяца. Отправка и получение посылок в это время заблокированы из-за огромных очередей.
Кроме того,"Укрпочта" хочет получить банковскую лицензию, чтобы предоставлять финансовые услуги в отдаленных регионах Украины.
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