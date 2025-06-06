"Укрпочта" подготовила значительное облегчение для получателей посылок

Государственная "Укрпочта" наряду с посылками занимается выплатой пенсий и коммуналкой. Получатели посылок будут обслуживаться вне общей очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"С понедельника, 9 июня, все, кто приходит на почту только за посылками, могут забирать их вне очереди", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в частности речь идет об отделениях, где пока нет отдельного окошка для выдачи отправлений. Ограничение составляет пять посылок

"Скажите оператору или оператору, что вам только получить, и не ожидайте подолгу", - добавили в компании.

В то же время для тех, кто отправляет, ни о каких облегчениях не сообщается.