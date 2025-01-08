"Укрпочта" анонсировала "большую сделку" с международной площадкой продаж

В ближайшее время единственный национальный оператор почтовой связи Украины - "Укрпочта" - планирует заключить "большую сделку" с международной площадкой продаж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".
По словам Смилянского, на 2025 год "Укрпочта" запланировала немало изменений и нововведений.
"Уже завершается строительство нашего фармакологического склада. Мы начинаем процедуру его аттестации. Это даст возможность нам работать непосредственно с производителями (в рамках государственной программы "Доступные лекарства", - Ред.). То есть у нас будут самые доступные цены. Мы будем брать эти лекарства у производителей и доставлять в каждый уголок нашей страны", - рассказал он.
Планируется, что этот склад будет запущен в работу (официально открыт) уже в течение текущего месяца.
"Мы открываем, завтра (в четверг, 9 января - Ред.) объявим, очень большую сделку с международной лидирующей площадкой продаж", - подчеркнул гендиректор акционерного общества.
Он отметил, что в целом в "Укрпочте" уже "60% - доля рынка китайских посылок".
"Поэтому следите за новостями завтра", - добавил Смилянский.
Отметим, что накануне глава "Укрпочты" рассказывал, что в декабре 2024 года были зафиксированы рекордные объемы международных посылок.
"Были дни, когда мы получали (за день) более 300 тысяч посылок из Китая. Наши граждане очень активно заказывают", - сообщил тогда глава "Укрпочты".
Смилянский в эфире телемарафона (скриншот: youtube.com/@RadaTVchannel)
В завершение Смилянский рассказал, что среди планов "Укрпочты" на текущий год также:
"Будет много новостей от "Укрпочты" и буду рад сообщать об этом нашим клиентам украинцам. И в Украине, и по всему миру", - подытожил он.
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Укрпочта" планирует подписание соглашения с почтовой службой США (United States Postal Service или USPS).
Это позволит доставлять в Украину товары с крупнейшего в мире рынка электронной коммерции - Amazon, а также с других известных американских маркетплейсов.
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