"Укрпошта" відновлює приймання посилок в Сумах: названо дату

У Сумах "Укрпошта" почне приймати посилки для відправлення вже від завтра, 4 березня. Сьогодні ж компанія вже розпочне видавати посилки, які не змогли отримати клієнти через початок війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської міської ради.
"Сьогодні "Укрпошта" починає доставляти та видавати посилки, які не доїхали до наших клієнтів із 24 лютого у всіх відділеннях міста. Штраф за затримку обов'язково скачаємо з Росії. А з 4 квітня ми починаємо приймати посилки у трьох відділеннях для відправки Україною і за кордон", - заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
Так, для відправлення посилок у Сумах працюватимуть відділення за адресою:
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна публікувало карту та графік відділень пошт, які працюють на даний момент в країні.
Раніше стало відомо, що Укрпошта домовилася про відміну комісії для продавців з України з глобальними маркетплейсами.