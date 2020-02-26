"Укрпошта" відновила поставки з Китаю

"Укрпошта" з 26 лютого відновлює призупинене через коронавірус приймання усіх видів експортних відправлень до та з Китаю. Про це повідомляє прес-служба пошти.

У прес-службі зазначили, що імпортні відправлення з Китаю продовжують доставлятися до України.

"Національна пошта Китаю та інші логістичні партнери, що здійснюють доставку до України, не мають жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на вивіз пошти з території Китаю", - зазначили у відомстві.

В "Укрпошті" додали, що через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній терміни транзиту пошти до України можуть бути збільшені.

Нагадаємо, 13 лютого український державний поштовий оператор "Укрпошта" через коронавірус в Китаї призупинив доставку посилок в цю країну. Причиною тоді назвали різке скорочення авіакомпаніями рейсів в Китай.

Крім того, до цього вісім країн заявили про припинення поштового сполучення з Китаєм у зв'язку з епідемією коронавірусу. Зокрема, Данія, Грузія, Греція, Румунія, Сербія, Сінгапур і Іспанія вже припинили відправлення і доставку листів і посилок.