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"Укрпошта" підвищує тарифи: скільки доведеться платити за доставку

Фото: вивіска "Укрпошти" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрпошта" з п'ятниці, 1 липня, підвищує вартість доставки посилок. Перегляд тарифів викликаний збільшенням логістичних витрат на доставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Перегляд тарифів викликаний насамперед збільшенням логістичних витрат на доставку. Однак навіть після перегляду вартості тарифи "Укрпошти" залишаються нижчими в порівнянні з конкурентами", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що дооставки в межах України подорожчають в середньому на 14%, а в межах області – на 13%.

Так, відправка вагою до 1 кг в межах України, яка раніше коштувала 31 грн, після перегляду тарифів коштуватиме 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн порівняно з 65 грн до перегляду тарифів.

Ціна на послугу "Укрпошта Експрес" в середньому зросте на 14% для пересилання в межах області і на 16% - в межах України. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні обходилася в 39 грн, то з 1 липня буде коштувати 45 грн.

Крім того, н

Нагадаємо, "Укрпошта" 28 червня запустила продаж марок "Українська мрія" тиражем 3 мільйони екземплярів.

Також повідомлялося, що AliExpress відновлює доставку через "Укрпошту".

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УкрпоштаТарифи