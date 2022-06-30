"Укрпошта" підвищує тарифи: скільки доведеться платити за доставку

"Перегляд тарифів викликаний насамперед збільшенням логістичних витрат на доставку. Однак навіть після перегляду вартості тарифи "Укрпошти" залишаються нижчими в порівнянні з конкурентами", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що дооставки в межах України подорожчають в середньому на 14%, а в межах області – на 13%.

Так, відправка вагою до 1 кг в межах України, яка раніше коштувала 31 грн, після перегляду тарифів коштуватиме 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн порівняно з 65 грн до перегляду тарифів.

Ціна на послугу "Укрпошта Експрес" в середньому зросте на 14% для пересилання в межах області і на 16% - в межах України. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні обходилася в 39 грн, то з 1 липня буде коштувати 45 грн.

Крім того, н