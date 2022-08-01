"Укрпошта" перестала працювати на окупованих територіях: що змінилося

"Укрпошта" з понеділка, 1 серпня, припинила свою роботу на окупованих росіянами територіях. Тепер частина українців не зможе скористатися низкою послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського в Telegram .

"До вчора, незважаючи на всі перешкоди і завдяки героїчній роботі наших працівників, зокрема, в Запоріжжі, а до цього в Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали і перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти. Але робити це більше немає можливості", - розповів Смілянський.

За його словами, співробітники компанії щодня перебували під загрозою пограбування з боку військових російської армії, підкріпленої "кращими" бійцями так званих "Л/ДНР".

"Вони не дають нам доставляти пенсії, тому що їм потрібно зібрати номери паспортів від пенсіонерів для "референдумів" в обмін на пенсії в "дерев'яній валюті" звичайним для них шантажем. По-іншому вони не вміють", - пояснив рішення про припинення роботи на окупованих територіях гендиректор "Укрпошти".