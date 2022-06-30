"Укрпошта" припинила роботу в окупованій частині Херсонської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонської міської ради.

Повідомляється, що дирекція трималася чотири місяці в окупації, жителям виплачувалися пенсії та допомоги.

"На зборах трудового колективу було оголошено про те, що "Укрпошта" не буде більше працювати на окупованих територіях в Херсонській області. Відновлення роботи можливе тільки при українській владі", - прокоментував ситуацію представник компанії.

Також повідомляється, що після відновлення роботи буде виплачена вся заборгованість по пенсіях і соціальних допомогах за весь час окупації. Окремо звертають увагу пенсіонерів на те, що їхні пенсії накопичуються на рахунках в "Ощадбанку". Свої гроші можна зняти на підконтрольній території.