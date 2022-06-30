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"Укрпошта" припинила роботу в окупованій частині Херсонської області

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Херсонська область, Четвер 30 червня 2022 17:39
"Укрпошта" припинила роботу в окупованій частині Херсонської області Фото: "Укрпошта" не працюватиме в Херсонській області (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Херсонська дирекція "Укрпошти" припинила діяльність на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонської міської ради.

Повідомляється, що дирекція трималася чотири місяці в окупації, жителям виплачувалися пенсії та допомоги.

"На зборах трудового колективу було оголошено про те, що "Укрпошта" не буде більше працювати на окупованих територіях в Херсонській області. Відновлення роботи можливе тільки при українській владі", - прокоментував ситуацію представник компанії.

Також повідомляється, що після відновлення роботи буде виплачена вся заборгованість по пенсіях і соціальних допомогах за весь час окупації. Окремо звертають увагу пенсіонерів на те, що їхні пенсії накопичуються на рахунках в "Ощадбанку". Свої гроші можна зняти на підконтрольній території.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як пенсіонеру на окупованій території дізнатися про зарахування коштів.

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Укрпошта Херсонская область
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