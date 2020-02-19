"Укрпошта" шукає альтернативні способи доставки посилок із Китаю

"Укрпошта" продовжить доставляти посилки з охопленого коронавірусом Китаю і шукає альтернативні шляхи доставки відправлень в Україну. Про це в ефірі телеканалу "Україна.24" заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні отримання посилок із Китаю є безпечним і коронавірус не залишається на відправленнях.

"Ми кожен ранок отримуємо бюлетень, що це безпечно приймати чи не приймати. Тому ще раз: вірус не залишається на посилках", - наголосив Смілянський.

За його словами, "Укрпошта" шукає альтернативні шляхи доставки посилок з Китаю в Україну.

"Укрпошта" стала другою у світі цього року за темпами зростання обсягів з Китаю. І ми продовжуємо їх (відправлення, - ред.) отримувати... Ми їх доставляємо, але опрацьовуємо альтернативні шляхи, бо пасажирські літаки припиняють літати. Ми працюємо з нашими партнерами з інших пошт світу. Орендуємо вантажні літаки, які летять у країни Європи, а ми звідти вантажівками доставляємо в Україну", - зазначив Смілянський.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу частина авіаліній тимчасово скоротила або скасувала рейси в Китай, що призвело до затримок доставки поштових відправлень з Китаю.

Раніше "Укрпошта" повідомила про тимчасове припинення прийому всіх видів відправлень до Китаю.