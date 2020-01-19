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В "Укроборонпромі" хочуть за рік удвічі скоротити заборгованість по зарплатах

Новини » Політика     19.01.2020 - 17:39
В "Укроборонпромі" хочуть за рік удвічі скоротити заборгованість по зарплатах
Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)

Завдання щодо виплати боргів по зарплаті поставив генеральний директор концерну Айварас Абромавичус

Заступник генерального директора концерну Мустафа Найєм заявив, що державний концерн "Укроборонпром" планує вдвічі скоротити заборгованість по виплаті заробітних плат працівникам до кінця 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Найєма "Радіо Свободі".

За його словами, завдання щодо виплати боргів по зарплаті поставив генеральний директор концерну Айварас Абромавичус.

"Зараз мета, яку ставить перед нами гендиректор, по-перше, це соціальні умови наших працівників, тобто щоб люди отримували зарплату... я сподіваюся, що до кінця року ми зможемо вдвічі зменшити цю заборгованість", - сказав він.

Найєм також уточнив, що коли його команда прийшла працювати в концерн, було 43 компанії, у яких була заборгованість по виплаті зарплат. Зараз це число скоротилося до 36.

Нагадаємо, 30 серпня президент призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором держконцерну "Укроборонпром". У той же день глава держави звільнив з посади гендиректора держконцерну Павла Букіна.

Крім того, голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв заявив, що державний концерн "Укроборонпром" може потрапити під санкції США із-за продажу компанії "Мотор Січ" китайським інвесторам.

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