"Укроборонпром" показав випробування модернізованого Т-64

Танк з минулого року серійно поставляється до Збройних сил України

Госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод" постоянно усиливает украинское войско модернизированным танком Т-64 образца 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГК "Укроборонпром".

В результате комплекса испытаний Т-64 хорошо показал себя на Донбассе, а при модернизации получил "расширенные боевые возможности за счет новых тепловизоров, цифровых радиостанций, средств спутниковой навигации и новой динамической защиты".

Добавим, что Т-64 образца 2017 года, с прошлого года серийно поставляется в Вооруженные силы Украины. ГП "Харьковский бронетанковый завод" изготовил более сотни Т-64 образца 2017 года. В то же время, предприятие продолжает работы по модернизации Т-64.

Сообщается, что в боевую машину интегрируется современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. Они устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети без ее изменений.

Благодаря высококачественным комплектующим модернизированные танки обладают высокой устойчивостью к световым помехам и обеспечивают работу при сложных условиях. В то же время, в прицельный комплекс наводчика интегрированный тепловизор, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

Также Т-64 образца 2017 получил новую динамическую защиту, которая значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения.

Т-64 образца 2017 оснащаются системами спутниковой навигации от Госпредприятия "Оризон-Навигация".

Напомним, в Государственном оборонном заказе на 2019 год предусмотрена поставка на вооружение Вооруженных сил Украины, как минимум до 20 образцов, которых ранее не было в ВСУ.