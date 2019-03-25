"Укроборонпром" починає виробництво автоматичних гармат

Державний концерн "Укроборонпром" створює замкнутий цикл виробництва автоматичних гармат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укроборонпрома".

Зазначено, що ДП "Завод точної механіки" буде приєднано до ДП "Конструкторське бюро артилерійського озброєння". Таке рішення було прийнято з метою створення замкнутого циклу виробництва автоматичних гармат і зниження адміністративних витрат на підприємствах.

Повідомляється, що створення замкнутого циклу виробництва дозволить значно підвищити ефективність і швидкість виробництва. Крім того, скорочення управлінського ланки дозволить спрямувати зекономлені кошти на оновлення виробничих потужностей і підвищення заробітної плати працівників.

Об'єднання підприємств дозволить прискорити процеси створення новітнього зброї. Зокрема мова йде про розробку перспективних 30-мм і 40-мм автоматичних гармат, які будуть використовувати боєприпаси стандарту НАТО. Ці автоматичні гармати призначені для озброєння вже існуючих зразків бронетехніки, таких як БТР-3 і БТР-4.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення", в якому йдеться про аудит "Укроборонпрому".