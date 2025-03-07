"Укрнафту" обяжут поставлять газ по механизму льготных поставок, - ExPro

Кабинет Министров Украины планирует возложить на ПАО "Укрнафта" специальные обязанности (ПСО) по продаже природного газа собственной добычи для потребителей, которые подпадают под действие этого механизма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники ExPro в группе "Нафтогаз" и Министерстве энергетики Украины.
"Согласно изменениям, "планируется продлить срок действия ПСО для поставки природного газа бытовым потребителям, операторам газораспределительных систем, поставщику "последней надежды" (ГК "Нафтогаз Украины") и производителям электроэнергии из природного газа еще на год - до 30 апреля 2026 г. включительно", - говорится в сообщении.
Ранее обязанности поставлять газ для социальных категорий потребителей выполняла исключительно НАК "Нафтогаз Украины", но теперь "Укрнафта" также будет обязана продавать природный газ собственной добычи в рамках ПСО по фиксированной цене - 7 420 грн/тыс. куб. м (с НДС).
При этом правительство планирует повысить цену природного газа в рамках ПСО для производителей электроэнергии из природного газа, что позволит уменьшить дисбалансы на рынке. Изменения могут быть такими:
Ранее ряд экспертов призвали правительство принять это решение. По их словам, этот шаг поможет избежать рисков дефицита газа, стабилизировать цены на энергоресурсы и гарантировать бесперебойные поставки для ключевых потребителей.
Напомним, ранее отмечалось, что по данным аукционов на Украинской энергетической бирже (УЭБ), "Укрнафта" с середины 2023 года покупала газовый конденсат по ценам, которые, по оценкам отдельных экспертов, могли превышать рыночные на 60-90%. Общая сумма возможных переплат за этот период может достигать 4,5 млрд грн.
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