"Укрнафту" обяжут поставлять газ по механизму льготных поставок, - ExPro

"Согласно изменениям, "планируется продлить срок действия ПСО для поставки природного газа бытовым потребителям, операторам газораспределительных систем, поставщику "последней надежды" (ГК "Нафтогаз Украины") и производителям электроэнергии из природного газа еще на год - до 30 апреля 2026 г. включительно", - говорится в сообщении.

Ранее обязанности поставлять газ для социальных категорий потребителей выполняла исключительно НАК "Нафтогаз Украины", но теперь "Укрнафта" также будет обязана продавать природный газ собственной добычи в рамках ПСО по фиксированной цене - 7 420 грн/тыс. куб. м (с НДС).

При этом правительство планирует повысить цену природного газа в рамках ПСО для производителей электроэнергии из природного газа, что позволит уменьшить дисбалансы на рынке. Изменения могут быть такими:

Для теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), которые производят электроэнергию в теплофикационном цикле, - с 16 500 до 18 000 грн/тыс. куб. м (с НДС).

Для тепловых электростанций (ТЭС) и ТЭЦ, которые производят электроэнергию в конденсационном цикле, - с 10 950 до 16 000 грн/тыс. куб. м (с НДС).

Для газотурбинных и газопоршневых установок - с 16 500 до 18 000 грн/тыс. куб. м (с НДС).

Ранее ряд экспертов призвали правительство принять это решение. По их словам, этот шаг поможет избежать рисков дефицита газа, стабилизировать цены на энергоресурсы и гарантировать бесперебойные поставки для ключевых потребителей.

Напомним, ранее отмечалось, что по данным аукционов на Украинской энергетической бирже (УЭБ), "Укрнафта" с середины 2023 года покупала газовый конденсат по ценам, которые, по оценкам отдельных экспертов, могли превышать рыночные на 60-90%. Общая сумма возможных переплат за этот период может достигать 4,5 млрд грн.