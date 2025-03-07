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"Укрнафту" обяжут поставлять газ по механизму льготных поставок, - ExPro

Пятница 07 марта 2025 13:42
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"Укрнафту" обяжут поставлять газ по механизму льготных поставок, - ExPro Фото: "Укрнафту" обяжут поставлять газ по механизму льготных поставок ("Униан")
Автор: Александр Мороз

Кабинет Министров Украины планирует возложить на ПАО "Укрнафта" специальные обязанности (ПСО) по продаже природного газа собственной добычи для потребителей, которые подпадают под действие этого механизма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники ExPro в группе "Нафтогаз" и Министерстве энергетики Украины.

"Согласно изменениям, "планируется продлить срок действия ПСО для поставки природного газа бытовым потребителям, операторам газораспределительных систем, поставщику "последней надежды" (ГК "Нафтогаз Украины") и производителям электроэнергии из природного газа еще на год - до 30 апреля 2026 г. включительно", - говорится в сообщении.

Ранее обязанности поставлять газ для социальных категорий потребителей выполняла исключительно НАК "Нафтогаз Украины", но теперь "Укрнафта" также будет обязана продавать природный газ собственной добычи в рамках ПСО по фиксированной цене - 7 420 грн/тыс. куб. м (с НДС).

При этом правительство планирует повысить цену природного газа в рамках ПСО для производителей электроэнергии из природного газа, что позволит уменьшить дисбалансы на рынке. Изменения могут быть такими:

  • Для теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), которые производят электроэнергию в теплофикационном цикле, - с 16 500 до 18 000 грн/тыс. куб. м (с НДС).
  • Для тепловых электростанций (ТЭС) и ТЭЦ, которые производят электроэнергию в конденсационном цикле, - с 10 950 до 16 000 грн/тыс. куб. м (с НДС).
  • Для газотурбинных и газопоршневых установок - с 16 500 до 18 000 грн/тыс. куб. м (с НДС).

Ранее ряд экспертов призвали правительство принять это решение. По их словам, этот шаг поможет избежать рисков дефицита газа, стабилизировать цены на энергоресурсы и гарантировать бесперебойные поставки для ключевых потребителей.

Напомним, ранее отмечалось, что по данным аукционов на Украинской энергетической бирже (УЭБ), "Укрнафта" с середины 2023 года покупала газовый конденсат по ценам, которые, по оценкам отдельных экспертов, могли превышать рыночные на 60-90%. Общая сумма возможных переплат за этот период может достигать 4,5 млрд грн.

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