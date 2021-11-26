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"Укрнафту" краще поділити, інших варіантів уже не залишилося, - експерт

Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні найкращим варіантом для держави є поділ "Укрнафти" між ключовими акціонерами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна.

"Насправді, варіанта було завжди два. Перший - державі щільніше брати участь в управлінні компанією, тому що з 2003 року групі "Приват" належить оперативне управління там. Це викликало багато критики, багато було публікацій, що управління ведеться не на користь держави. І другий варіант - розділ компанії", - зазначив Сергій Куюн.

На його думку, розділ особливо важливий у світлі останніх подій.

"Ми бачимо санкції проти Коломойського в США, у нас ухвалено закон про деолігархізацію, і в НАК "Нафтогаз" прийняли рішення розділити компанію, щоб не мати спільних активів із цим бізнесменом. Інших варіантів уже й не залишилося. Тим більше що НАК збирається в доступному для огляду майбутньому публічно розміщувати акції, і компанії таке партнерство шкодитиме. Відповідно, варіантів немає", - каже Сергій Куюн.

За словами експерта, в компанії "Укрнафта" зараз працює аудитор з Великої Четвірки, що проводить оцінку активів.

"Думаю, там не буде жодних маніпуляцій. Мені подобаються дивані експерти "ой, це несправедливо". В "Укрнафті" немає якоїсь "родзинки" - 15 років компанія без інвестицій, у досить складній ситуації, тому не можна сказати, що комусь дали коріння, а комусь вершки. Думаю, варто дочекатися остаточної конфігурації розділу", - зазначив Куюн.

Він також додав: "Ті документи, що мені доводилося бачити, є варіанти для оптимальної розбіжності, держава отримає серйозний бонус у вигляді податків, оскільки при продажу активів там ПДВ йде, і намічається варіант win-win, коли всім учасникам така розбіжність буде вигідною".

Як повідомлялось, держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 50% + 1 акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать акціонерам групи "Приват" Ігоря Коломойського.

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Укрнафта