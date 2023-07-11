"Укрнефтебурение" указала на нарушение закона со стороны главы "Укрнафты"

Как известно, ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку уже объясняла, что согласно статье 72 Закона Украины "Об акционерных обществах", в состав наблюдательного совета избираются акционеры или представляющие их интересы лица или независимые директора.

ПАО "Укрнафта" является только управляющим имущества, временно переданным Агентству по розыску и менеджменту активов полученных преступным путем (АРМА) и не является акционером ПАО "ПК "Укрнефтебурение", а потому не может действовать от имени акционера.

"Учитывая тот факт, что в письмо не добавлено ни одного надлежащего документа, подтверждающего право ПАО "Укрнафты" или лично Сергея Корецкого представлять или действовать от имени принадлежащих акционеров ЧАО "ПК "Укрнефтебурение", представители которых входят в состав наблюдательного совета предприятия, сообщаем, что есть все достаточные основания считать письмо противозаконным и соответственно ненадлежащим документом по избранию, изменению, прекращению, и т.д. его директора Сергея Корецкого.

Также УНБ напоминает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство №52023000000000247 и соучастниками по которому могут пойти директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий и указанные лица как новые члены наблюдательного совета "Укрнефтебурения".

Вопрос ареста судом и передачи в управление ОАО "Укрнафта" арестованных активов не признается и будет обжаловаться в суде акционерами "Укрнефтебурения".

Кроме того, речь идет о нарушении руководством АРМА закона, и хотя последний уже уволен, владельцы УНБ будут пытаться привлечь их к ответственности за многочисленные нарушения закона.

Ранее акционеры ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" (УНБ) уже предупреждали о нарушении законодательства при назначении ПАО "Укрнафта" новых членов наблюдательного совета за УНБ.