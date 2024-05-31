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В "Укрнафте" разоблачили планы хищения нефти: полиция провела обыски

Фото: в "Укрнафте" раскрыли коррупционную схему (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители провели обыски в рамках дела о хищении нефти. В схеме могли участвовать сотрудники "Укрнафты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрнафту" в Facebook.

По информации компании, полиция провела ряд обысков на территории Черниговской и смежных областей. 

"Основанием для начала расследования послужила информация о намерениях группы лиц совершить кражу добытой нефти при содействии отдельных сотрудников предприятия", - рассказали в "Укрнафте". 

Преступные действия уже задокументированы. Размер ущерба все еще уточняют. 

Схема в "Укрнафте"

Напомним, 1 февраля источники РБК-Украина сообщили об обысках в "Укрнафте".

Обыски проводили из-за возможной закупки труб по завышенным ценам.

Также мы писали, что в прошлом году правительство решило передать активы "Укрнефтебурения" и трех газовых компаний в управление "Укрнафты".

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Укрнафта