В "Укрнафте" разоблачили планы хищения нефти: полиция провела обыски

Схема в "Укрнафте"

Напомним, 1 февраля источники РБК-Украина сообщили об обысках в "Укрнафте".

Обыски проводили из-за возможной закупки труб по завышенным ценам.

Также мы писали, что в прошлом году правительство решило передать активы "Укрнефтебурения" и трех газовых компаний в управление "Укрнафты".

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