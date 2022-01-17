"Укрнафті" Коломойського пробачили ще 394 мільйони гривень податкового боргу

Окружний адміністративний суд Києва скасував податкові штрафи "Укрнафти" олігарха Ігоря Коломойського у розмірі 394 млн грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення, оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Виходячи з тексту рішення, йдеться про несплату зобов'язань із ПДВ за період 2019 року.
За даними видання FinBalance, скасування податкових штрафів суд мотивував протиправними діями інспекторів податкової служби, які виписували ухвали про штрафні санкції.
Рішення суду першої інстанції може бути оскаржено протягом 30 днів.
Нагадаємо, у листопаді 2021 року суд скасував сплату "Укрнафтою" Коломойського антимонопольного штрафу у розмірі 4,7 млрд грн.