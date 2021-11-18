"Укрнафті" вже давно потрібно було розлучитись з Коломойським, - енергоексперт

"Давно потрібно розлучатися. Були різні варіанти - або держава викуповує назад свою частку, або продає свою частку на приватизаційному конкурсі. Зараз пішли шляхом розділення. Що з цього вийде? Щось вийде. Але треба розуміти, що коли маєш справу з Коломойським і знаєш його методи боротьби, потрібно бути напоготові нейтралізувати варіанти шахрайства з його боку", - повідомив експерт.

За його думкою, для компанії та для держави краще було б, щоб компанія "Укрнафта" керувалась Нафтогазом.

"У різні часи були інші бачення щодо компанії - домінували недержавницькі підходи. Казали - "держава неефективний власник". Але це не означає, що автоматично приватний власник буде ефективним. Він ефективний, але для себе, бо його мета - максимізація свого прибутку, і лише він визначає, якою ціною. Якщо б держава керувала, то був би комплексний підхід, що потрібно інвестувати у розширення, у геологорозвідувальні роботи, у фонди свердловин та інше, це капітальні інвестиції, що повертаються за 7 років. Приватному власнику, як Коломойський, потрібен швидкий обіг грошей, щоб не заморочуватись з довгим інвестиційним циклом", - вважає Гончар.

За думкою експерта, Коломойському дуже невигідно втрачати "Укрнафту".

"Компанія - це передусім і нафта, що йде на його "Укртатнафту", і власний дешевий ресурс, і плюс газ для його "Дніпроазота". І в чому був його мотив вхопити актив - відкусив наполовину, але встановив контроль, і протистояння (між акціонерами компанії, - ред.) триває десятиліттями, а показники "Укрнафти" втричі впали - нічого не інвестувалось, фундаментальних інвестицій не було, типовий олігархічний підхід - викачати все, що можна", - каже Михайло Гончар.