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"Укрнафта" проиграла в суде "Укртатнафте", уплатив почти 1 млн гривен. Управляет ими Корецкий

Фото: "Укрнафта" проиграла в суде "Укртатнафте", уплатив почти 1 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Хозяйственный суд Полтавской области отказал "Укрнафте" во взыскании почти 200 тысяч тонн нефти стоимостью более 3,2 млрд грн с "Укртатнафты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, замглавы комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексея Кучеренко.

Ранее он рассказывал, что "Укртатнафта" в условиях войны переработала нефть "Укрнафты", после чего "Укрнафта" "выкупила" и продала изготовленные нефтепродукты (которые по закону и так ей принадлежали), а затем подала иск в суд по взысканию с "Укртатнафты" нефти, - для этого обеими компаниями управляет Сергей Корецкий.

Кучеренко обратился в Генпрокуратуру с заявлением, что это дело может носить искусственный характер, однако получил ответ, что прокуратура может вступать в дело только на стороне органа государственной власти или местного самоуправления, в то время как обеими сторонами по этому делу выступали акционерные общества.

Кроме того, накануне суда уголовное производство по решению прокурора САП было передано из НАБУ в ГУ ЧП в Полтавской области.

"Эти два факта натолкнули меня на неутешительное мнение, что при содействии определенных "кураторов" господин Корецкий таки смог договориться и вот-вот получит судебное решение, которое одновременно снимет с него претензии ГАСУ относительно непринятия действенных мер по возмещению нанесенных Укрнафте убытков, а вдобавок будет прекрасная возможность переложить вину за нанесенный ущерб на "преступных предшественников" - этот тренд сейчас очень в моде в Украине. Кучеренко.

Он также добавил, что пока мотивы решения неизвестны, поскольку опубликованы лишь его вступительная и резолютивная части: "Но уже сейчас можно сказать, что это, вероятно, первый в истории украинской юриспруденции случай, когда государственный менеджер господин Корецкий умудрился проиграть самому себе в суде, и должен уплатить за это почти 1 млн грн судебного сбора", - резюмировал нардеп.

 

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