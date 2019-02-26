ВСУ визнав, що "Укрнафта" незаконно поставляла нафту без попередньої оплати

"Укрнафта" не мала законних підстав поставляти без попередньої оплати 1 млн тонн нафти на загальну суму майже 5 млрд гривень

Большая палата Верховного суда Украины приняла окончательное судебное решение, которым подтвердила, что ПАО "Укрнафта" не имела законных оснований поставлять нефть без предварительной оплаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Речь идет об около 1 млн тонн нефти на общую сумму почти 7,5 млрд гривен. В частности, в феврале 2018 года одна из компаний обратилась в Окружной административный суд города Киева с иском к Кабинету министров. Эта структура, которая сама никогда не закупала нефть в ПАО "Укрнефть", настаивала признать незаконными пункты постановления правительства, которое обязывало государственные компании поставлять сырье только на условиях полной предоплаты. Нарушение именно этого пункта стало основанием для возбуждения уголовного производства детективами НАБУ в 2016 году.

В том же месяце ОАСК, а в июне и Киевский апелляционный административный суд, удовлетворили иск. В июле 2018 правительство подало в Верховный суд кассационную жалобу на решение КААС. Верховный Суд открыл производство по делу и остановил выполнение решений ОАСК и КААС на период рассмотрения кассационной жалобы Кабинета министров.

Напомним, ранее Соломенский райсуд Киева предоставил детективам НАБУ доступ к акционерному соглашению ПАО "Укрнафта", заключенному между группой "Приват" и правительством Юлии Тимошенко 25 января 2010 года.