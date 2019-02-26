ВСУ визнав, що "Укрнафта" незаконно поставляла нафту без попередньої оплати

Фото: "Укрнафта" (УНІАН)

"Укрнафта" не мала законних підстав поставляти без попередньої оплати 1 млн тонн нафти на загальну суму майже 5 млрд гривень

Велика палата Верховного суду України ухвалила остаточне судове рішення, яким підтвердила, що ПАТ "Укрнафта" не мала законних підстав поставляти нафту без попередньої оплати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Мова йде про близько 1 млн тонн нафти на загальну суму майже 7,5 млрд гривень.

Зокрема, у лютому 2018 року одна з компаній звернулася в Окружний адміністративний суд міста Києва з позовом до Кабінету міністрів. Ця структура, яка сама ніколи не купувала нафту в ПАТ "Укрнафта", наполягала визнати незаконними пункти постанови уряду, яка зобов'язувала державні компанії постачати сировину тільки на умовах повної передоплати. Порушення саме цього пункту стало підставою для порушення кримінального провадження детективами НАБУ в 2016 році.

У тому ж місяці ОАСК, а в червні і Київський апеляційний адміністративний суд, задовольнили позов. У липні 2018 уряд подав до Верховного суду касаційну скаргу на рішення КААС. Верховний Суд відкрив провадження у справі і зупинив виконання рішень ОАСК і КААС на період розгляду касаційної скарги Кабінету міністрів.

Нагадаємо, раніше Солом'янський райсуд Києва надав детективам НАБУ доступ до акціонерною угоди ПАТ "Укрнафта", укладеною між групою "Приват" і урядом Юлії Тимошенко 25 січня 2010 року.