"Укрметалургпром" вимагає оптимізації витрат замість підвищення тарифів УЗ на перевезення

"Укрзалізниця" намагається в черговий раз вирішити проблеми своєї неефективності шляхом прихованого підвищення тарифів на вантажні перевезення через уніфікацію плати за порожній пробіг. Кабінет міністрів має втрутитись.

Про це йдеться у листі об’єднання "Укрметалургпром" на адресу прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"УЗ не надала жодних розрахунків щодо неефективності та збитковості перевезень порожніх вагонів різних класів, а, зважаючи на те, що перевезення вантажів з різних класів потребують різної технології перевезення та задіяні на різній за обсягом інфраструктурі. На наші звернення щодо коректності розрахунків прибутковості чи збитковості перевезень різних класів вантажів, УЗ відмовилась відповідати, звідки ми можемо зробити припущення про некоректність твердження щодо збитковості перевезення порожніх вагонів з-під різних класів та на присутність недоліків у алгоритмах розрахунків УЗ", - йдеться у листі.

За словами експертів, зважаючи на те, що перевезення вантажів залізницею знаходяться на високому рівні прибутковості, а перевезення порожніх вагонів є невід’ємною частиною таких перевезень, є недоцільним відокремлювати окремий сегмент, який теж є високоприбутковим.

"Якщо УЗ вважає за потрібне підняти тарифи на перевезення порожніх вагонів, вона має запропонувати одночасне зниження тарифів на перевезення вагонів в навантаженому стані. По суті, основною ціллю Проекту не є уніфікація перевезення порожніх вагонів, а чергове підвищення вартості залізничних перевезень", - додається у зверненні.

Крім того, йдеться у листі, УЗ досі не надала жодної інформації щодо ефективного використання коштів від попереднього підвищення тарифів на 14,2%.

Нагадаємо, 5 серпня на сайті Міністерства інфраструктури оприлюднено проект наказу "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги".

Згідно з ним, міністерство пропонує зробити уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів незалежно від виду перевезення, вантажу, що перевозиться у вагоні до вивантаження.

Так, зараз тариф на перевезення порожнього вагона після вивантаження вантажу першого класу становить 1533 грн; другого класу - 2326 грн; третього класу - 3730 грн. Наказом же пропонується встановити єдиний тариф у 2326 грн.

Як відзначають експерти, найбільше постраждає енергетика і будівельна галузь. Член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради Михайло Волинець вже заявив, що уніфікація плати за порожній пробіг несе значні ризики для енергетичної безпеки України.