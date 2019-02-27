"Укрметалургпром" закликає УЗ переглянути умови продажу металобрухту

"Укрзалізниця" знову не врахувала позицію ринку по тендерах на ProZorro, заявили металурги

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" призывает "ПАО "Укрзализныця" пересмотреть условия продажи металлолома через систему ProZorro. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрметаллургпрома".

"ПАО "Укрзализныця" 12 февраля 2019 года повторно выставило на реализацию несколько крупных партии лома черных металлов через систему ProZorro. Однако условия тендеров не претерпели изменений по сравнению с январскими аукционами", - говорится в сообщении.

Как известно, в январе 2019 года аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от участников рынка. Тогда "Укрметаллургпром" призывал "Укрзализныцю" пересмотреть условия продажи металлолома.

"Впрочем, сейчас, как и тогда, в тендерной документации УЗ остался пункт об отгрузке металлолома на условиях EXW Склад продавца. А это значит, что победитель аукциона должен самостоятельно обеспечить вывоз сырья с площадки "Укрзализныци", на которой будет осуществляться погрузка, сортировка, порезки и т.д., но доступ на которую регулируется исключительно самой УЗ", - заявили металлурги.

Кроме того, отмечают в "Укрметаллургпроме", покупатель будет самостоятельно нести ответственность за подачу вагонов под погрузку и вывоз вагонов с территории УЗ, что полностью контролируется самой "Укрзализныцей" и находится вне реальной сферы влияния покупателя. При этом, стоимость погрузочных работ условиями аукциона не определена, поэтому продавец сможет установить любую цену таких работ. Помимо этого, в документации все также отсутствует перечень пунктов нахождения металлолома, отмечают в объединении.

Таким образом, по оценкам "Укрметаллургпрома", непрогнозируемые расходы на логистику от фактического местонахождения лома к пункту назначения, а также неизвестная стоимость погрузочных работ в значительно увеличат затраты покупателя, в среднем на 1000 – 1500 грн за тонну.

"Поэтому важно отметить, что покупка сырья по непрозрачным ценам для метпредприятий неприемлема. Особенно когда на внешних экспортных рынках обостряется конкуренция и усиливается протекционизм в ряде стран, а украинским сталеварам приходится буквально отвоевывать свое место на глобальном рынке", - говорится в заявлении.

В "Укрметаллургпроме" также удивлены подходом к ценообразованию: фиксация стоимости на полугодовой период противоречит общепринятой практике, поскольку колебания цены на мировом рынке лома происходят ежедневно.

"Аналогичным изменениям подвержена и цена металлолома в Украине. Такой подход следует заменить на более гибкий, привязанный непосредственно к рынку", - говорится в сообщении.