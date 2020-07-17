"Укрметалургпром" звернувся в НАБУ і поліцію з приводу схем в УЗ

"Укрметалургпром" звернувся в НАБУ і поліцію з приводу корупційних схем в "Укрзалізниці", пов'язаних з перевезенням вантажів на особливих умовах, в результаті чого втрати гірничодобувних підприємств перевищили 50 млн доларів.

Про це повідомили в компанії.

"Ми як "Укрметалургпром" звернулися у відповідні правоохоронні органи стосовно договору про перевезення вантажів на особливих умовах, який пропонується державним підприємством АТ "Укрзалізниця". Необхідно розібратися з ситуацією щодо нанесення збитків цим договором нашим підприємствам, іншим вантажовідправникам і державної компанії АТ "Укрзалізниця", - повідомили в компанії.

У компанії додали, що суть договору УЗ про перевезення вантажів на особливих умовах полягає в тому, що УЗ пропонує здійснювати прискорення перевезень з додатковою платою в 20% ("Нитки графіка"). При цьому в "Укрметалургпром" зазначили, що згідно з чинним законодавством (збірник тарифів), у разі перевезення вантажів зі швидкістю більш ніж вагонна (високої), за це сплачується подвійний розмір плати за перевезення, а не +20%.

За даними, якими володіє "Укрметалургпром", в результаті таких перевезень за заниженим тарифом за особливі умови в листопаді 2019 року втрати УЗ склали 4,7 млн грн.

Крім фінансового, ще одним негативним наслідком таких перевезень є неритмічність доставки вантажів, оскільки при перевезенні за додаткові 20% певні вантажі йдуть, а інші - простоюють.

За оцінкою компанії, з-за таких перевезень в 4 кварталі 2019 року була зірвана експортна програма Гзк України, на складах було накопичено понад 1 млн тонн готової продукції. Через систематичні зривів у відвантаженні, відправники були змушені відвантажувати продукцію на склади.

Втрати гірничодобувними підприємствами валютної виручки, по суті експортних валютних надходжень у країну, внаслідок невиконання плану навантаження, у т. ч. шляхом впровадження "Ниток графіка", перевищили 50 млн. дол. - підкреслили в "Укрметаллургпроме".