В "Укрлендфармінгу" розповіли, як окупити інвестиції в системи контролю за рік

Інноваційні системи контролю щорічно економить мільйони. Про це заявив керівник департаменту розвитку та інновацій агробізнесу "Укрлендфармінга" бізнесмена Олега Бахматюка Володимир Фантух.

За його словами, завдяки інноваціям крадіжки можна скоротити на 95%, а безпосередньо обладнання окупається вже за перший рік експлуатації системи телеметрії.

"Навігаційні системи – GPS-трекери, які ми встановлюємо на автомобілі, комбайни, трактори – дозволяють уникати сюрпризів. Наприклад, ми можемо контролювати кожен прохід техніки по полю – правильно трактор або комбайн заїхав, правильно вибрав напрямок руху. Сидячи в кабінеті, можна спостерігати, де комбайн зараз, що він робить, бере все підряд, немає пропусків, об'їхав він чужий пай чи може він його смолотил, думаючи, що це його площа. Вже немає ситуацій, коли ти зненацька прийшов на поле і побачив зовсім не те, що припускав. Навігаційна система дозволяє контролювати абсолютно все і бути впевненим, що ті чи інші види робіт проведені. Господарство, у якого є такий моніторинг, виграє перед тими, у яких його немає", – впевнений Фантух.

Ще один напрям застосування системи телеметрії – запобігання крадіжок врожаю. За підрахунками, в українських господарствах, які недостатньо уваги приділяють цьому, "йти наліво" може до 10% продукції. У той час як трекери показують, коли зерновоз незаплановано зійшов з маршруту або, коли комбайн відвантажив зібране в машину.

У "Укрлендфармінг" перші трекери почали встановлювати ще в 2008 році. Незважаючи на те, що тоді вони були дорогими, витрати виправдалися в перший же рік. У компанії говорять, що завдяки сучасним системам контролю кількість крадіжок зменшилася на 95%. В залежності від сезону це дозволяє повертати від 2,5 до 8 млн гривень.

"Можна стежити, чи не відсипав водій кудись урожай; весь довіз з поля до вагового комплексу; зерно з комбайна завантажили у свій автомобіль, або в чужу машину (є система розпізнавання "свій – чужий"). І навіть якщо хтось спробує скинути мішок-два зерна, то ми побачимо зупинку і запитаємо у водія, чому він зупинявся. Також видно, вивантажив водій повний бункер чи півбункера. Так ми уникаємо 95% крадіжок. До речі, і дрони, літаючи над полем в момент збору урожаю, відбивають у деяких людей бажання взяти собі з поля додому", – сказав Фантух.

Подібними технологіями вже оснащені практично всі великі агрохолдинги. Також ними починають користуватися і великі фермерські господарства, які обробляють площі від 5 тис. гектар. Цьому сприяють досить низькі ціни на обладнання. Так, комплекс спостереження за допомогою бпла, який може охопити площу у 25 тис. га, можна придбати за 50-80 тис. гривень.

Тобто обслуговування одного гектара обійдеться приблизно в 2-3 грн/га. Супутниковий моніторинг для господарства з площами понад 25 тис/га коштуватиме не більше 15-20 грн за гектар на рік. Якщо ж ставити системи відстеження на техніку (машину, трактор, комбайн), то це буде коштувати приблизно 50 грн в місяць. Аграрії кажуть, що якщо з її допомогою вдається зберегти урожай, то витрати на обладнання відбиваються за 1 рік.

"Укрлендфармінг" – один з найбільших агрохолдингів країни за розміром земельного банку. Група компаній займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, тваринництвом та виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють у 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Власником "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.