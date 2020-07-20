В "Укрлендфармінгу" назвали заяви НАБУ по справі VAB банку "політичним тиском"

Заяви Національного антикорупційного бюро України по справі VAB банку є прямим політичним тиском на суддів ВАКС, які сьогодні мають розглянути апеляцію на остаточне рішення Печерського суду Києва про незаконність відкриття провадження.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, в повідомленні НАБУ говориться, що від сьогоднішнього рішення залежить чи зможуть представники НАБУ "довести до логічного завершення розслідування особливо тяжкого кримінального злочину".

Таким чином НАБУ не лише звинувачує опонентів ще до рішення суду, але й тисне на суддів ВАКС, що є грубим кримінальним злочином, переконані в компанії.



"Ми вважаємо, що така заява є прямим тиском на суд. Ми звикли до того, що Артем Ситник у своїх виступах, в тому числі й з трибуни парламенту, без будь-яких судових рішень звинувачує своїх опонентів в тому, що вони вчинили злочини. Але настільки відкрито і нахабно він досі не дозволяв собі тиснути на суд і суддів. Це ще раз підтверджує те про, що ми говорили неодноразово: Артем Ситник в справі VAB банку діє виключно через власну помсту. І нічого спільного з правосуддям зараз немає", - додають в холдингу.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення, яким скасував незаконну постанову екс-заступника генпрокурора Віталія Касько про порушення кримінальної справи проти власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка. Рішення суду є остаточним і не підлягає оскарженню, проте НАБУ і САП відмовилися його виконувати.