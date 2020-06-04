У "Укрлендфармінгу" Бахматюка розповіли про особливості цьогорічної посівної

Фото: завод "Укрлендфармінг" (ULF)

Компанія інвестувала в оновлення парку сільгосптехніки

Група компаній "Укрлендфармінг", один з найбільших українських агрохолдингів бізнесмена Олега Бахматюка, інвестувала навесні 2020 року у власний парк сучасної сільгосптехніки.

Про це повідомляють "Українські новини", передає РБК-Україна.

Як повідомляють в компанії, зараз причіпним обладнанням, у тому числі культиваторами і сівалками від світових виробників "Джон Дір", "Кинзі" і "Грейт Плейнз", оновлені мехотряди п'яти підприємств групи.

Обладнання встигли закупити до початку карантину.

"У комплексі робіт з елементами точного землеробства наявність просапних пневматичних сівалок, додатково обладнаних системами точного висіву Precision Planting, є чи не найбільш критичним. Діючі сьогодні в холдингу системи точного висіву дозволяють проводити посів просапних культур не тільки якісно, але і диференційовано - з різними нормами в залежності від особливостей поля. Деяка частина сівалок удосконалено системою AgLeader, завдяки якій норма і якість посівів контролюється онлайн", - зазначив заступник генерального директора з виробничих питань "Укрлендфармінг" Віктор Спаський.

За його словами, нетипові погодні умови весни цього року після теплої зими внесли свої зміни в технології виробництва одного з найбільших аграрних холдингів України.

Спаський зазначає, "щоб запобігти поширенню шкідників, заплановано додаткове внесення інсектицидів. До кінця травня на всіх площах холдингу, відведених під ярі культури, отримані сходи, проводяться різні планові роботи по догляду за культурами: внесено гербіциди на соняшник, завершується їх внесення на кукурудзу, на черзі боротьба за чистоту сої. Своєчасний моніторинг стану посівів дозволяє вносити необхідні речовини відповідно до фазами розвитку рослини. У компанії всі роботи по захисту посівів проводяться власною агротехнікою", - додав Спаський.

Нагадаємо, "Укрлендфармінг" - є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом, виробництвом м'яса і молока.

До складу компанії входять 17 елеваторів, 11 агропромислових кластерів, 19 птахофабрик, 3 інкубатори, 10 фабрик з вирощування молодняку, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання яєць, завод з переробки яєць "Імперово Фудз", сучасні птахокомплекси "Авіс" і "Чорнобаївське "загальною потужністю 3,5 млрд яєць в рік і поголів'ям 10,5 млн курей-несучок. Власником холдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.

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Автор: РБК-Україна