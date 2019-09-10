"Укрлендфармінг": ЗВТ повинна бути розширена на всю продукцію з України

Плановий перегляд умов зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і ЄС має відбутися в 2021 році. Про це заявив заступник генерального директора Групи компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) Ігор Петрашко, передає РБК-Україна.

На його думку, у українських виробників мають бути рівні можливості з європейськими.

"Зона вільної торгівлі повинна бути розширена на всю номенклатуру товарної продукції з України. Наприклад, у нашому сегменті курячого яйця доступ до ринків ЄС закритий. Він відкритий на якусь нішеву групу товарів, наприклад, на яєчний порошок, але доступ до кінцевого споживача відсутній повністю. Що стосується інших видів продукції, то так само є обмеження, квоти, які швидко обираються. Зону вільної торгівлі треба зробити повної і всеосяжної. Крім того, слід працювати над спрощенням проходження митних процедур - декларування повинно відбуватися в автоматичному режимі, декларації - прийматися до того, як машина проходить кордон, щоб максимально скоротити втрати часу на оформлення документів - до півгодини або годину", - сказав Петрашко.

Але найважливішим чинником, який заважає українським виробникам бути в рівних ринкових умовах з виробниками країн ЄС, експерт вважає відсутність доступних фінансових ресурсів.

"Треба вирівняти умови доступу до фінансування. Ніхто не говорить про ставки в 2-3 відсотки в гривні, але на рівні інфляції - 8-8,5% з урахуванням маржі банків, фінансування має бути доступним. У нас же поки при інфляції 9,8% в 2018 році облікова ставка становила 17%. У Німеччині, наприклад, при рівні інфляції 1,72% ключова процентна ставка Європейського центрального банку залишається на рівні 0 відсотків, тобто, фактично, є негативною", - вважає топ-менеджер агрохолдингу.

Нагадаємо, що з 2016 року частка Європейського Союзу у загальній структурі торгівлі України постійно зростає. В даний час ЄС є головним торговельним партнером України з часткою 41,5% від загального обсягу торгівлі товарами України.

У той же час для експортованої Україною в ЄС продукції встановлені жорсткі квоти, вийти за які українські виробники не мають права. За інформацією від МЕРТ, в цьому році вже повністю вичерпані 9 квот. Тому майбутній переговорний процес є надзвичайно важливим для реалізації експортного потенціалу України.

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом, виробництвом м'яса і молока. Власником холдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.