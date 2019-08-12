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"Укрлендфармінг" зібрав втричі кращий за якістю урожай озимої пшениці, ніж у 2018 році

Новини » АПК    12.08.2019 - 14:17
"Укрлендфармінг" зібрав втричі кращий за якістю урожай озимої пшениці, ніж у 2018 році
Ілюстративне фото (ulf.com.ua)

Порівняно з минулими роками жнива пройшла в досить короткий термін

Збирання ранніх зернових на полях групи компаній "Укрлендфармінг", власником якої є бізнесмен Олег Бахматюк, завершено. Порівняно з 2018 роком компанія отримала втричі кращий за якістю урожай, у 2019 році практично дефіцитом стала пшениця 4 класу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У порівнянні з минулими роками жнива пройшла в досить короткий термін. За словами Володимира Сущенка, керівника департаменту зернозберігання і комбікормового виробництва холдингу "Укрлендфармінг", "урожай озимої пшениці 2019 виділяється винятково високою класністю". Основний обсяг ранніх зернових прийняла власна високотехнологічна елеваторна мережа "Укрлендфармінг". Її загальна потужність - 2,66 млн тонн одноразового зберігання пшениці. 17 елеваторів зручно розташовані біля основних земельних масивів холдингу, майже всі мають під'їзні залізничні колії і покривають 98% власних потреб агрохолдингу в зберіганні сільськогосподарської продукції. Активна також робота елеваторів з сторонніми поклажодавцями.

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом та виробництвом м'яса. До складу компанії входять 17 елеваторів, 11 агропромислових кластерів, 19 птахофабрик, 3 інкубатора, 10 фабрик з вирощування молодняку, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання яєць, завод з переробки яєць "Імперово Фудз", сучасні птахокомплекси "Авіс" і "Чорнобаївське "загальною потужністю 3,5 млрд яєць в рік і поголів'ям 10,5 млн курей-несучок - найбільшим в Україні в 2018 р. Власником холдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.

"Укрлендфармінг" розглядає можливість збільшення елеваторних потужностей "Укрлендфармінг" Бахматюка зберіг площі під посіви сої експортної якості
Новини України Олег БахматюкУкрлендфармінг
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