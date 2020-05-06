ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Укрлендфармінг" провів кращу за термінами посівну за 3 роки, - Бахматюк

Новини » АПК     06.05.2020 - 11:56
"Укрлендфармінг" провів кращу за термінами посівну за 3 роки, - Бахматюк
Фото: Олег Бахматюк (ULF)

Бізнесмен також спрогнозував, що падіння ВВП України навряд чи буде меншим, ніж у США та Європі

Найбільший в Європі за розмірами земельного банку агрохолдинг "Укрлендфармінг" завершує посівні роботи, посіявши вже 340 тис. га. Про це повідомив власник холдингу Олег Бахматюк у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає РБК-Україна.

"Як це не дивно, ми провели посівну за останні три роки в найкращі терміни. Якщо для багатьох карантин став несподіваним випробуванням, то ми були до нього готові набагато краще. Ми звикли жити в цейтноті з обмеженим доступом до фінансових ресурсів", - сказав Бахматюк.

Бізнесмен також додав, що агросектор найменш постраждав від пандемії, ціни на сировинну агропродукцію тримаються, хоча ситуація на ринку біоетанолу буде тягнути вниз ціну на кукурудзу та соняшник.

За його словами, компанія поки не встигла отримати вигоду від зниження цін на нафтопродукти й мінеральні добрива, оскільки завчасно закупила їх для посівної, однак якщо така цінова ситуація на цих ринках збережеться до періоду збору врожаю і далі восени, то це позитивно відіб'ється на показниках "Укрлендфармінга".

Водночас бізнесмен спрогнозував, що падіння ВВП України навряд чи буде меншим, ніж у США і Європі й складе 10-15%. На його думку, країні необхідно навчитися жити в нову епоху національного економічного егоїзму.

"Україна поки навіть не почала консолідувати свої можливості", - вважає Бахматюк.

Нагадаємо, "Укрлендфармінг" займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, тваринництвом та виробництвом яєць і яєчних продуктів. Підприємства групи компаній працюють у 600 населених пунктах у 22 регіонах України і є одними з найбільших платників податків в Україні.

Пропозиція Бахматюка з врегулювання заборгованості вигідна державі, - ФГВФО Підприємство Бахматюка передало проднабори до Великодня малозабезпеченим та пенсіонерам
Новини України Олег БахматюкпосевнаяУкрлендфармінг
News
On Top