"Укрлендфармінг" за два роки підвищив зарплати на 90%, - Бахматюк

Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Середня зарплата в холдингу Бахматюка становить 11 тис. гривень

На тлі трудової міграції група компаній "Укрлендфармінг" за два роки підняла зарплати на 90%. Про це заявив власник групи Олег Бахматюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"Ми за останні два роки підняли зарплату на 90%. Для мене як керівника це сьогодні найбільший виклик. В місяць ми платимо 250 млн грн зарплати, 3 млрд на рік", - заявив бізнесмен.

За його словами, середня зарплата в холдингу - 11 тис. грн, а, наприклад, механізатор отримує не менше 30 тис. грн.

При цьому, за словами Бахматюка, його компанії раніше зіткнулися з наслідками трудової міграції

"Ми втратили багато водіїв, які поїхали в Прибалтику та Польщу. Європа припала до душі наших людей, адже у них є рівень освіти, вони працьовиті і законослухняні, мають стійкі моральні та сімейні цінності, так чому б їх не адаптувати", - сказав власник "Укрлендфармінг".