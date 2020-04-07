"Укрлендфармінг" Бахматюка увійшов в рейтинг підприємств, що допомагають боротися з коронавірусом

Агрохолдинг "Укрлендфарминг" бізнесмена Олега Бахматюка виділив 20 млн грн на закупівлю медобладнання та матеріалів, необхідних лікарням для боротьби з коронавірусом в Україні, увійшовши в топ-15 компаній, які активно допомагають боротися з пандемією в країні. Про це повідомляють "Українські новини", передає РБК-Україна.

Так, у рейтингу зазначається, що власник українського агрохолдингу виділив кошти на придбання апаратів штучної вентиляції легенів, лабораторного обладнання, інгаляторів, дезінфекторів та засобів індивідуального захисту для лікарів в регіонах.

Крім "Укрлендфармінг", у рейтинг також увійшли DCH бізнесмена Олександра Ярославського, Фонд Ріната Ахметова, благодійні фонди Віктора Пінчука, Петра Порошенка, "Епіцентр" Олександра та Галини Гереги, МХП та інші.

Нагадаємо, "Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів, займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, тваринництвом та виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL).

Підприємства групи компаній працюють у 600 населених пунктах у 22 регіонах України. Власником "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, підприємство "Агро-Край", що входить в структуру корпорації "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, набуло лабораторне обладнання для отримання екстреної діагностичної інформації в лабораторію Гадяцької центральної районної лікарні.