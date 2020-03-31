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Підприємство Бахматюка виділило кошти на боротьбу з коронавірусом в Херсонській області

Новини » Суспільство     31.03.2020 - 13:42
Підприємство Бахматюка виділило кошти на боротьбу з коронавірусом в Херсонській області
Ілюстративне фото (ULF)

Кошти підуть на термінове придбання витратних матеріалів для діагностики гострих вірусних захворювань

Підприємство "ЮТС-Агропродукт", що входить до складу агрохолдингу "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка, виділило 200 000 грн на підтримку місцевих медичних установ у боротьбі з поширенням епідемії коронавірусу в області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Повідомляється, що виділені "Укрлендфармінгом" кошти підуть на термінове придбання витратних матеріалів для діагностики гострих вірусних захворювань, обладнання, засобів індивідуального захисту, транспортування хворих, проведення поточного ремонту кисневої системи інфекційного відділення ЦРЛ та інші потреби.

"Ми отримали фінансову допомогу від благодійників. 200 тисяч грн надало ТОВ "ЮТС-Агропродукт" і 150 тисяч - благодійний фонд Ігоря Колихаєва. Ми їм дуже вдячні, і сподіваємося, що інші підприємці також підтягнуться і підтримають нас у цей непростий час", - розповів директор Бериславської ЦРЛ Кардава Север'ян.

Нагадаємо, раніше підприємство "Агро-Край", що входить в структуру корпорації "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, придбало лабораторне обладнання для отримання екстреної діагностичної інформації в лабораторію Гадяцької центральної районної лікарні.

Підприємство Бахматюка закупило обладнання для лікарень Івано-Франківської області Підприємство Бахматюка придбало обладнання для лікарні у Гадячі
Новини України Олег БахматюкУкрлендфармінг
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