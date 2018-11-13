Укрлендфармінг Бахматюка впроваджує нові технології визначення якості зерна на своєму елеваторі-рекордсмені

Найбільший елеватор України розташований у Деснянському районі Сумської області і належить групі компаній «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка



На найбільшому елеваторі країни, що належить групі компаній Олега Бахматюка, встановлено обладнання, яке дозволяє визначити якість зерна за двадцятьма критеріями за одну хвилину.



Про це повідомила директор Степанівського елеватора «Агротермінал Констракшн» Оксана Васильченко.



«У виробничій лабораторії терміналу встановлено найсучасніше обладнання, наприклад, один з кращих приладів для проведення аналізу якості зерна – Infratec, який дозволяє визначити клас зерна за одну хвилину», - сказала Васильченко.



Так, Infratec аналізує якість зерна більш ніж за 20 показниками. Зокрема, прилад може визначити клас пшениці всього за хвилину по таким показникам, як білок, вміст крохмалю, клейковини і вологість. Читайте також Укрлендфармінг Бахматюка заявили про рекордні надої молока.



Крім того, Васильченко зазначила, що цей елеватор забезпечує повний цикл – від прийому зерна з поля, лабораторних досліджень, очищення та сушіння, до відправки його в порти.



При цьому, як уточнила завідуюча лабораторією Степанівського елеватора Алла Лякутіна, лабораторія, в якій проводяться дослідження якості зерна і визначається його клас, є найсучаснішою в Україні. «Перед відправкою зерна на зберігання проводимо лабораторне дослідження. Після чого культури сортуються по класах. Кожен клас має окремі силоси для зберігання. На елеватор ми можемо приймати такі культури, як пшениця, кукурудза, соняшник, соя, ріпак», - зазначила Лякутина.



Васильченко додала, що загальна потужність елеватора становить 488 тис. тонн одноразового зберігання. При цьому щодоби він може приймати 11 тис. тонн зерна і відвантажувати до 70 вагонів, або 5 тис. тонн, що робить його найбільшим в Україні комплекс по зберіганню та відвантаженню зернових.



«Одночасно ми можемо приймати на елеватор три культури, і це на сьогодні становить 11 тис. тонн, також проводимо очистку та сушку зерна. У нас є потужності, щоб кожен день відвантажувати до 70 вагонів за добу, а це близько 5 тис. тонн. Це найвищий показник в Україні. Зараз елеватор завантажений на 80%, і якщо «Укрзалізниця» не підведе, то зможемо прийняти весь обсяг кукурудзи, вирощений підприємствами холдингу, до 20 листопада», - уточнила Васильченко.



За її словами, під час збиральної компанії елеватор працює цілодобово і приймає зерно не тільки з підприємств групи компаній «Укрлендфармінг», але і від сторонніх поклажодавців.



Раніше «Укрлендфармінг» завдяки новим технологіям збільшив пропускну здатність елеватора в Житомирській області до 130 тис. тонн.



У серпні «Укрлендфармінг» відкрив додаткову лінію прийому на елеваторі «Зернопром Агро» в Житомирській області, що дозволило збільшити загальну потужність одночасного зберігання зернових до 70 тис. тонн. «Укрлендфармінг» очікує, що зростання врожаю кукурудзи в 2018 році становитиме щонайменше 15%, що стало можливим завдяки відмінним погодних умов, а також використання нових технологій живлення та захисту рослин.



«Укрлендфармінг» (Ukrlandfarming) є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом цукру, тваринництвом та виробництвом м'яса, а також дистрибуцією сільськогосподарської техніки. Група компаній налічує 11 територіальних кластерів по землеробству в 22 областях України, а також мережу елеваторів, насіннєвих заводів, птахофабрик, ферм, м'ясокомбінатів та селекційних господарств. За оцінками Антимонопольного комітету України, «Укрлендфармінг» (Ukrlandfarming) управляє найбільшим в країні банком родючого чорнозему. Власником групи є Олег Бахматюк.

