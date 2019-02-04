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У Ukrlandfarming розповіли, як зупинити деградацію українських земель

Новини » АПК    04.02.2019 - 11:14
У Ukrlandfarming розповіли, як зупинити деградацію українських земель
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Компанія підвищує врожайність українських земель

"Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming), найбільший за розміром земельного банку агрохолдинг України українського бізнесмена Олега Бахматюка, завдяки органічним добривам, технологіям обробки землі і планування сівозміни успішно зберігає родючість і підвищує врожайність українських земель. Про це розповів заступник генерального директора з інновацій групи компаній "Укрлендфармінг" Володимир Фантух, повідомляє РБК-Україна.

Найбільш популярні у вітчизняних аграріїв культур - кукурудза і соняшник, особливо активно споживають поживні речовини з грунту. Результат - зниження відсоткового вмісту гумусу в чорноземах, тобто їх деградація. Відповідальні агрокомпанії повинні дотримуються правила сівозміни - розумного, агрономічно обґрунтованого чергування культур, що висаджуються на одному і тому ж ділянці землі. Це дозволяє не тільки зберегти українські чорноземи, але і говорити про отримання високих врожаїв в майбутньому, впевнені у Бахматюка.

У південних регіональних управліннях "Укрлендфармінга" в Херсонській, Миколаївській і Кіровоградській областях сівозміна включає парового попередника як основний чинник накопичення вологи в степовій зоні. Крім пару, в даній кліматичній зоні на орендованих землях у сівозміні культивуються озима пшениця, озимий ріпак товарний соняшник.

"Компанії введено планування сівозмін як мінімум на три-чотири роки вперед з обов'язковим вирощуванням бобових культур як потужного накопичувача азоту, що формує його запаси за рахунок природної азотфіксації. Такою культурою у нас виступає соя, яка займає понад 40 тис. га. Для максимальної фіксації азоту з повітря і подальшого використання його рослинами ми в обов'язковому порядку проводимо 100%-ву інокуляцію насіння сої перед сівбою", - розповів Фантух.

Крім планування сівозміни, для збереження родючості агрохолдинг використовує раціональні прийоми обробки грунту, правильного використання вологи, а також активно використовує органічні добрива свого виробництва.

"Центральним питанням в останні роки є накопичення вологи в грунті і її раціональне використання. Він гостро постає практично у всіх наших регіональних управліннях. Для збереження вологи слід використовувати правильні прийоми обробки землі, мінімізувати технологічні операції, що дозволить максимально накопичувати вологу в ґрунті. Ми обов'язково використаємо органічні добрива - понад 267 тис. т гною і понад 75 тис. т пташиного посліду - як побічний продукт діяльності тваринницького підрозділу. В основному зазначені добрива використовуються в кормових сівозмінах для отримання максимальних врожаїв кормових культур", - додав Фантух.

"Укрлендфармінг" є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, який управляє найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. га. Агрохолдинг експортує свою продукцію в 40 країн світу і є одним з найбільших платників податків України.

"Укрлендфармінг" вирішує проблему зневоднення грунтів на півдні України Бахматюк розповів про стратегію Ukrlandfarming
Новини України УкрлендфармінгОлег БахматюкUkrlandfarming
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