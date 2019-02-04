У Ukrlandfarming розповіли, як зупинити деградацію українських земель

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Компанія підвищує врожайність українських земель

"Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming), найбільший за розміром земельного банку агрохолдинг України українського бізнесмена Олега Бахматюка, завдяки органічним добривам, технологіям обробки землі і планування сівозміни успішно зберігає родючість і підвищує врожайність українських земель. Про це розповів заступник генерального директора з інновацій групи компаній "Укрлендфармінг" Володимир Фантух, повідомляє РБК-Україна.

Найбільш популярні у вітчизняних аграріїв культур - кукурудза і соняшник, особливо активно споживають поживні речовини з грунту. Результат - зниження відсоткового вмісту гумусу в чорноземах, тобто їх деградація. Відповідальні агрокомпанії повинні дотримуються правила сівозміни - розумного, агрономічно обґрунтованого чергування культур, що висаджуються на одному і тому ж ділянці землі. Це дозволяє не тільки зберегти українські чорноземи, але і говорити про отримання високих врожаїв в майбутньому, впевнені у Бахматюка.

У південних регіональних управліннях "Укрлендфармінга" в Херсонській, Миколаївській і Кіровоградській областях сівозміна включає парового попередника як основний чинник накопичення вологи в степовій зоні. Крім пару, в даній кліматичній зоні на орендованих землях у сівозміні культивуються озима пшениця, озимий ріпак товарний соняшник.

"Компанії введено планування сівозмін як мінімум на три-чотири роки вперед з обов'язковим вирощуванням бобових культур як потужного накопичувача азоту, що формує його запаси за рахунок природної азотфіксації. Такою культурою у нас виступає соя, яка займає понад 40 тис. га. Для максимальної фіксації азоту з повітря і подальшого використання його рослинами ми в обов'язковому порядку проводимо 100%-ву інокуляцію насіння сої перед сівбою", - розповів Фантух.

Крім планування сівозміни, для збереження родючості агрохолдинг використовує раціональні прийоми обробки грунту, правильного використання вологи, а також активно використовує органічні добрива свого виробництва.

"Центральним питанням в останні роки є накопичення вологи в грунті і її раціональне використання. Він гостро постає практично у всіх наших регіональних управліннях. Для збереження вологи слід використовувати правильні прийоми обробки землі, мінімізувати технологічні операції, що дозволить максимально накопичувати вологу в ґрунті. Ми обов'язково використаємо органічні добрива - понад 267 тис. т гною і понад 75 тис. т пташиного посліду - як побічний продукт діяльності тваринницького підрозділу. В основному зазначені добрива використовуються в кормових сівозмінах для отримання максимальних врожаїв кормових культур", - додав Фантух.

"Укрлендфармінг" є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, який управляє найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. га. Агрохолдинг експортує свою продукцію в 40 країн світу і є одним з найбільших платників податків України.