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В Укргідрометцентрі не виключають повернення 30-градусних морозів до кінця зими

Автор: Олександр Білоус

Зима ще не закінчилася

До кінця зими в Україну ще можуть повернутися морози до 20-30 градусів, які спостерігалися у середині січня. Але таке похолодання триватиме недовго.

Про це сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в ефірі каналу "Україна 24".

Як зазначила синоптик, теплі зими для України стають новою нормою.

"На фоні теплої погоди, переважно нуль і невеликий мінус, ми матимемо окремі періоди з холодною або дуже холодною погодою, яку ми мали недавно. Морози будуть відчутні - мінус 20, мінус 30 градусів. Але ці періоди будуть досить рідкими", - сказала вона

Голеня нагадала, що зима ще не закінчилася.

"Тому в лютому і навіть в березні можна ще очікувати таких періодів погоди, коли на два, на три, максимум на п’ять днів температурний фон буде знижуватися до суворої зими", - додала вона.

Нагадаємо, у період 15-20 січня в Україні спостерігалися сильні морози, які подекуди сягали 30 градусів.

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Після сильних морозів температура в Києві піднялася до максимуму в історії. Температура у столиці 24 січня піднялася до 8,6 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд за 141 рік спостережень.

За прогнозом синоптиків, найближчими днями сніг очікується на заході, півночі, центрі та півдні України. У деяких областях висота покрову досягне 30 сантиметрів.

Прогноз погоди
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