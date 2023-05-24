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"Укргидроэнерго" вынуждена сокращать затраты на ремонт ГЭС из-за дефицита средств

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Среда 24 мая 2023 14:00
"Укргидроэнерго" вынуждена сокращать затраты на ремонт ГЭС из-за дефицита средств Фото: "Укргидроэнерго" вынуждена сокращать затраты на ремонт ГЭС из-за дефицита средств (uhe.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Из-за увеличения финансовой нагрузки на государственную "Укргидроэнерго" компания вынуждена будет сокращать финансирование всех программ по восстановлению поврежденных станций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укргидроэнерго" Игоря Сироту.

"Учитывая сокращение генерации атома нагрузки ПСО в значительной степени ляжет на нашу компанию. Отмечу, что в финплане нашей компании средства на выплаты предусмотрены только до конца апреля и на этот период действовало постановление о возложении обязанностей. Уже в мае мы будем ограничивать финансирование всех программ по восстановлению поврежденных станций и поддержанию жизнедеятельности компании, чтобы обеспечить обязанности по ПСО", - подытожил Сирота.

Он напомнил, что на "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" возложен механизм специальных обязанностей (ПСО) по обеспечению населения доступной энергией.

Глава "Укргидроэнерго" также пояснил, что модель рассчитывается следующим образом: чем больше производишь, тем нагрузка увеличивается. Он добавил, что за первые 4 месяца этого года "Укргидроэнерго" уплатило ПСО на 38% больше, чем было запланировано.

Напомним, ранее заместитель министра энергетики Фарид Сафаров заявлял, что из-за компенсации тарифа для населения государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", на которых возложена обязанность по финансированию тарифа, понесли более 80 млрд грн убытка.

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