В "Укргидроэнерго" рассказали о долгах на балансирующем рынке электроэнергии

По его словам, за потребленную электроэнергию не платят многие государственные предприятия.

"Есть предприятия, которые платят ноль. Если они находятся в прифронтовой зоне, это (неуплату - ред.) можно понять. Другое, если не платят предприятия, которые находятся в центре или западе страны… Поэтому на последнем энергетическом штабе уже было решение, чтобы посмотреть объекты, которые можно отключать от потребления электроэнергии (на балансирующем рынке электроэнергии - ред.) Потому что у нас есть периоды дефицита, и мы должны закупить эту электроэнергию, скажем, в Европе, заплатить за нее дороже, а кто просто не платит за потребленную электроэнергию", - заявил он.

Ранее в "Укргидроэнерго" заявляли, что более 100 государственных компаний не рассчитываются за купленную на балансирующем рынке электроэнергию.

Накануне глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в ближайшие недели компания будет отключать должников, потребляющих электроэнергию на балансирующем рынке и не платящих за нее, поскольку такая задолженность совокупно уже превышает 30 млрд грн.