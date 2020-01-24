"Укргазбанк": українці спрямували понад 1,3 млрд заощаджень на поліпшення екології

Новий продукт государственного "Укргазбанка" - еко-депозит, кошти якого спрямовуються виключно на фінансування екологічних проектів в Україні - став найбільш популярною депозитною програмою серед клієнтів банку. Таку інформацію оприлюднила прес-служба "Укргазбанку" з посиланням на слова голови правління банку Кирила Шевченка.

"В успіху цього унікального продукту я не сумнівався, але результати перевершили мої очікування - через місяць від запуску продукту українці розмістили депозитів на суму 1,3 млрд грн. Більш того, цей показник постійно зростає. На початку дії програми еко-внесок зробив кожен другий наш клієнт, за 2 тижні показник виріс до 80%. Зараз еко-депозит від інших депозитних програм свідомо вибирають 90% наших вкладників. До речі, самі екологічні вкладники живуть у столиці, в Черкаській та Сумській", - Кирило Шевченко.

За словами банкіра, кожен українець, який відкрив еко-депозит, зробив внесок в еко-модернізації країни, захист її навколишнього середовища та екології.

Так, за інформацією Шевечнко, розміщені кошти почали працювати для фінансування майже 40 енергоефективних проектів, які дозволять щорічно скорочувати викиди СО2 на 47,6 тис. тонн, виробляти на 67,5 млн кВт/год в рік більше "зеленої" електроенергії для потреб понад 28 тис. українських сімей, а також щорічно заміщати використання викопного палива на 54 580 Гкал для опалення понад 17 тис. квартир.

"Втім, за цими сухими цифрами - чистіше повітря, яким ми дихаємо, вода, яку ми п'ємо і земля, яка нас годує. За ними в кінці кінців здоров'я наше і наших дітей! Я щиро вдячний кожному вкладникові і дуже пишаюся всім колективом банку за прекрасні спільні результати", - додає Шевченко.