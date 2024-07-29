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"Укрэнерго" обратилось к украинцам с важной просьбой

Понедельник 29 июля 2024 22:49
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"Укрэнерго" обратилось к украинцам с важной просьбой Фото: глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Энергетики продолжают работать над ремонтом поврежденных энергообъектов. Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, следует перенести энергопотребление на дневные часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Кудрицкий напомнил, что ограничения энергоснабжения на завтра не запланированы.

"Укрэнерго" пока не прогнозирует плановых отключений. Жаркая погода отступила на 10 градусов вниз, на прошлой неделе из планового ремонта вышли дополнительные генерирующие мощности. Потребители получили передышку на некоторое время", - пояснил он.

В то же время он отметил, что энергетики продолжают работать, продолжаются ремонтные работы на поврежденных объектах, возводится защита. Энергосистему готовят к зиме.

"Ко всем одна просьба - если есть возможность, перенесите энергопотребление сейчас на дневные часы, с 11 до 15 часов. В это время наибольшая солнечная активность и комфортная температура для работы солнечных станций. И, пожалуйста, привыкайте к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером. Эта привычка всем нам понадобится осенью и зимой", - подчеркнул он.

Напомним, Кудрицкий сообщил, что ремонт на энергетических объектах после атак россиян позволяет ускорить то, что они защищены специальными сооружениями.

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