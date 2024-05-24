"Укрэнерго" изменило время отключений на сегодня: когда точно будет свет без графиков

Отключение света в Украине

Нынешней весной Россия нанесла ряд разрушительных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. В результате атак были повреждены или уничтожены несколько ТЭЦ, ТЭС, а также остановлена работа Днепровской ГЭС.

Эти масштабные повреждения привели к значительному дефициту генерации электроэнергии в Украине, который уже не может быть полностью компенсирован импортом из-за рубежа.

"Укрэнерго" предупреждает о возможных веерных отключениях электроэнергии в Украине в течение лета, осени и зимы. Глава компании Владимир Кудрицкий отметил, что украинцев ожидает "сложная зима" с возможными перебоями в электроснабжении.

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