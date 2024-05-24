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"Укрэнерго" изменило время отключений на сегодня: когда точно будет свет без графиков

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

"Укрэнерго" изменило время отключений света на сегодня, 24 мая.

Об этом заявил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Да. НЭК "Укрэнерго" в очередной раз улучшает свой дневной прогноз - с 11 до 14 без отключений", - заявил он. 

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что 24 мая в Украине отключения света будут на протяжении всех суток.

Отключение света в Украине

Нынешней весной Россия нанесла ряд разрушительных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. В результате атак были повреждены или уничтожены несколько ТЭЦ, ТЭС, а также остановлена работа Днепровской ГЭС.

Эти масштабные повреждения привели к значительному дефициту генерации электроэнергии в Украине, который уже не может быть полностью компенсирован импортом из-за рубежа.

"Укрэнерго" предупреждает о возможных веерных отключениях электроэнергии в Украине в течение лета, осени и зимы. Глава компании Владимир Кудрицкий отметил, что украинцев ожидает "сложная зима" с возможными перебоями в электроснабжении.

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