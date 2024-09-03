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По одной и две очереди: в "Укрэнерго" обновили графики отключений на 4 сентября

Вторник 03 сентября 2024 18:18
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По одной и две очереди: в "Укрэнерго" обновили графики отключений на 4 сентября Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как будут отключать свет 4 сентября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в среду, 4 сентября, снова будут графики отключения света. Свет в течение дня будут выключаться в одной и двух очередях одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Завтра, 4 сентября, время применения и объем ограничений будут следующими:

  • 00:00 – 5:00 – одна очередь отключений;
  • 5:00 – 11:00 – две очереди отключений;
  • 11:00 – 15:00 – одна очередь отключений;
  • 15:00 – 24:00 – две очереди отключений.

В случае, если в объемах применения ограничений будут изменения – о них будет сообщаться дополнительно. Информацию о графике отключений в вашем регионе можете узнать на сайте облэнерго или его страницах в соцсетях.

Свет в Украине

Россия с весны этого года сестиматически наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. В общей сложности было уничтожено 80% электрогенерации Украины. Поэтому в стране были введены графики отключения электроэнергии. Несмотря на сложности, специалистам удалось возобновить ряд энергообъектов.

Также в ДТЭК объясняли, почему об экстренных отключениях света не предупреждают.

Как заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, украинские энергетики могут прекратить использование графиков отключения света уже на этой неделе. Это возможно при отсутствии новых серьезных повреждений энергообъектов.

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Графики отключения света Блэкаут Укрэнерго
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