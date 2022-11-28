"Укрэнерго" применило экстренные аварийные отключения по всей Украине

"Укрэнерго" с 10:00 понедельника, 28 ноября, применило аварийные отключения по всей территории в результате стремительного роста дефицита мощности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
"Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях", - говорится в сообщении.
В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время дефицит мощности составляет 27%, добавили в пресс-службе.
После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей, сообщили в "Укрэнерго".
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что до воскресенья, 27 ноября, энергетикам удалось стабилизировать работу энергосистемы Украины, но до сих пор остается дефицит электричества на уровне 20%.