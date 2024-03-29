RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрэнерго" применило аварийные отключения еще в трех областях: список

Фото: "Укрэнерго" применила аварийные отключения еще в трех областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ночной атаки россиян аварийные отключения применили еще в трех областях Украины. Ограничения будут действовать до вечера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Аварийные отключения применили в: 

  • Днепропетровской; 
  • Запорожской; 
  • Кировоградской областях. 

"Основная причина - отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны, как следствие ночной массированной российской атаки на украинские электростанции", - пишет "Укрэнерго". 

В том же числе ограничения продолжают действовать в: 

  • Харьковской области; 
  • Кривом Роге. 

Атака на Украину в ночь на 29 марта

Этой ночью террористы нанесли Украине мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора. Враг применил различные типы ракет и ударных беспилотников. Всего было выпущено 99 средств воздушного нападения, среди которых 60 БпЛА.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы.

Противовоздушная оборона уничтожила 84 воздушных целей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго