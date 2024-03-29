"Укрэнерго" применило аварийные отключения еще в трех областях: список

Аварийные отключения применили в:

Днепропетровской;

Запорожской;

Кировоградской областях.

"Основная причина - отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны, как следствие ночной массированной российской атаки на украинские электростанции", - пишет "Укрэнерго".

В том же числе ограничения продолжают действовать в:

Харьковской области;

Кривом Роге.

Атака на Украину в ночь на 29 марта

Этой ночью террористы нанесли Украине мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора. Враг применил различные типы ракет и ударных беспилотников. Всего было выпущено 99 средств воздушного нападения, среди которых 60 БпЛА.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы.

Противовоздушная оборона уничтожила 84 воздушных целей.