"Укрэнерго" привлекло от Нидерландов и ЕБРР 372 млн евро: куда направят средства

Как отмечается в сообщении компании, привлечено 300 млн евро кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также 72 млн евро грантовых средств от Нидерландов. Денежные средства будут направлены на восстановление электросетей и повышение финансовой стабильности компании.

"В частности, 150 млн евро кредитных средств ЕБРР и 72 млн евро голландского гранта будут направлены на закупку оборудования, которое срочно необходимо для подстанций, подвергшихся массированным ракетным ударам россиян. Остальные 150 млн евро кредита ЕБРР будут использованы для пополнения оборотных средств "Укрэнерго", в частности для выполнения финансовых обязательств компании на рынке электроэнергии в условиях неплатежей, возникших на рынке из-за войны", - объясняет пресс-служба.

По словам директора по инвестициям "Укрэнерго" Олега Павленко, это ускорит приобретение критически необходимого оборудования и восстановление сетей, поврежденных российскими ракетами, позволит уменьшить необходимые затраты на приобретение оборудования для возобновления энергосети, которая получила значительные повреждения в результате уже семи массированных ракетных атак врага.

Кроме того, "Укрэнерго" активно привлекает помощь международных коллег и партнеров в виде необходимого оборудования и финансов.

"Это помогает нам быстрее ремонтировать и восстанавливать сети, поддерживать стабильную работу энергосистемы и функционирование рынка электроэнергии в экстремальных условиях войны", - подчеркивается в сообщении компании.