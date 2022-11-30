В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы и назвали объем дефицита: подробности

По состоянию на сегодняшнее утро, 30 ноября, производители электроэнергии обеспечивают более 70% электропотребления в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

По состоянию на 11 утра производители электроэнергии обеспечивают 73% электропотребления в Украине, а дефицит мощности составляет 27% соответственно. Мощность генерации продолжает расти, что позволит еще больше уменьшить дефицит.

"Ко всем операторам системы распределения доведены лимиты потребления по каждой области. Превышение лимитов потребления приводит к необходимости применения аварийных отключений во избежание перегрузки сетей и обеспечения баланса в энергосистеме", - пишет пресс-служба.

В "Укрэнерго" объяснили, что общий дефицит, является следствием семи волн ракетных ударов врага по энергетической инфраструктуре Украины.